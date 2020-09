next

林曉峰(阿Lo)和康子妮驚爆「分」訊,18年婚姻宣布玩完,有傳黃翊捲入二人婚變風波,令黃翊也摸不着頭腦,他對事件感到奇怪。阿Lo之後在instagram對康子妮留言:「冇仇冇恨就好,何須理會他人指指點點,只有我同你明白呢個係對大家最好嘅決定。」今晚近10時,女主角康子妮終於蒲頭,她在ig貼了一家四口合照,曬出和大仔林寶慶祝生日的舊照,並有感而發表示:「有些東西是永遠不變的... Love is in the air(愛是無處不在)。」

(即時娛樂)