【蘇格蘭土生土長】謝嘉怡融合兩地文化 自信能代表香港 (22:33)

【專訪】25歲混血兒謝嘉怡在「疫」境下當選今屆香港小姐兼最上鏡小姐，成為雙料冠軍，展開人生新一頁。謝嘉怡笑言爸爸自小已「洗腦式」叫她選美，覺得今年是最合適時機，故回港一試，「因為我在蘇格蘭土生土長，爸爸一直想我回來學習一下香港的傳統文化，又可陪伴嫲嫲。參選港姐也有助我入娛樂圈發展」。她直言性格直腸直肚，只是最遺憾媽媽未能親臨現場，見證她戴上后冠。

提到她被網民讚是近年最靚的混血兒佳麗，甚至有人覺得其樣子像高麗虹，以及有李綺虹的傻氣。謝嘉怡多謝大家讚賞，指有粉絲傳這兩位大師姐的相給她看。可是網民有讚亦有彈，質疑蘇格蘭土生土長的她不了解香港，未能代表香港？謝嘉怡認為本身可融合兩地文化，很多香港親戚在蘇格蘭，故對香港也有認識，而且她亦很尊重香港文化，不懂就會請教80多歲的嫲嫲，目前首要是惡補廣東話，不准自己講英文。

感情方面，謝嘉怡稱現時單身，之前只拍過一次拖。問她有什麼擇偶條件？她說：「注重人品多於外形，如果人品不好，再靚仔也沒用。（以爸爸作為揀男友的標準？）我爸爸很弗，不過他叫我不用心急找男朋友，最緊要先找到個人方向。」

欲知專訪詳情，請留意明天（9月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）