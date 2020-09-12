【專訪】謝嘉怡陳楨怡郭柏妍笑對疫境 投身演藝圈發展 (22:18)

《2020香港小姐競選》賽果塵埃落定，謝嘉怡大熱當選兼奪得最上鏡小姐，成為雙料冠軍，亞軍是陳楨怡，季軍是郭柏妍。三位在「疫」境下誕生的新一屆香港小姐，面前仍有一個又一個難關，相信令她們的人生更加精彩。

謝嘉怡和陳楨怡分別辭去手術室護士及實習室內設計師的工作，投身演藝圈發展，可是面對藝人收入不穩，分分鐘不及原本職業。兩人表示錢並非最重要，想趁年輕嘗試不同的體驗。謝嘉怡自言兒時去演戲學校學跳舞時，已對演藝工作感興趣，入行後望作多方面嘗試，不想局限自己，最想拍劇，可以挑戰喜劇，更賣口乖最喜歡看提名她的肥媽（Maria Cordero）做烹飪節目，希望有機會合作。

陳楨怡表示自細已嚮往幕前工作，對動作片最感興趣，「好似《飛虎》或《城寨英雄》這類劇集，見到蔡思貝為角色剪短頭髮，覺得很型。《娛樂大家》這類綜藝節目主持，也想試一試」。

郭柏妍正修讀市場及管理學碩士，網民認為投身演藝圈是浪費，可是她不認同，亦很想嘗試幕前的工作，例如參與《愛‧回家》和《學是學非》，自嘲本身也很嘈，似乎想自薦做新一代的「是非精」，成為師姐麥美恩的隊友。

欲知專訪詳情，請留意明天（9月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）