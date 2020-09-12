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關智斌寒冷天氣下浸露天溫泉 曬6嚿腹肌 (17:25)
文章日期：2020年09月12日
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關智斌在鏡頭前展示6嚿腹肌。（大會提供 / 明報製圖）
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關智斌（Kenny）之前到日本岡山，在寒冷天氣下浸露天溫泉，展示6嚿腹肌，騷大隻身材。他一邊浸露天風呂，一邊眺望岡山的自然景色。浸完溫泉，Kenny還大顯身手，與酒店大廚一同拆松葉蟹，品嘗懷石料理。
（即時娛樂）
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