關智斌寒冷天氣下浸露天溫泉 曬6嚿腹肌 (17:25)

關智斌（Kenny）之前到日本岡山，在寒冷天氣下浸露天溫泉，展示6嚿腹肌，騷大隻身材。他一邊浸露天風呂，一邊眺望岡山的自然景色。浸完溫泉，Kenny還大顯身手，與酒店大廚一同拆松葉蟹，品嘗懷石料理。

（即時娛樂）