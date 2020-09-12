【香港首位賽馬旁述員】譚炳文聲演宇宙大王 自爆拒為卡通主角配音原因 (20:41)

譚炳文（炳哥）上周六（9月5日）因肺癌病逝，享年86歲。商台今日播出他在2017年接受《1圈圈 星光背後》節目主持梁泰來訪問，向炳哥致敬。炳哥在節目中分享他17歲入行，由金舖職員變身歌影視三棲藝人，以及廣告配音天王的經歷。

炳哥原來是香港第一代賽馬旁述員，他當時在節目中說︰「當年麗的呼聲想如外國般有節目講賽馬，問我夠不夠膽試。我當時年輕什麼都夠膽試，就去講馬。我是全香港第一個講賽馬，講了很多年才有董驃。」

炳哥後來轉投無綫，開始其配音生涯，無間斷為動畫、電影、廣告配音。炳哥回憶無綫當年本安排他聲演《IQ博士》中的「IQ博士」則卷千平，但他懶，不想次次擔正，加上希望給予別人機會，所以提議公司讓馮錦倫配IQ博士，他就聲演宇宙大王。炳哥笑言︰「配一套戲收同樣的錢，配那麼多把鬼咩！」他又表示為尤伯連納的反吸煙宣傳片配音，因而失去香煙廣告。炳哥說︰「廣告商話我叫人不要吸煙，所以要換人！幸好後來香煙廣告全被禁，否則我喊得一句句﹗」

進入《歡樂今宵》年代，炳哥憑趣劇《大鄉里》的角色「炳門」登上事業高峰，更自組公司開拍《大鄉里》電影。他說當時開拍了9部電影，每一部都掙到錢。被問到當年開拍電影，再加上廣告配音收入是否掙好多時，炳哥說︰「不算多，但能養妻活兒。我花錢多，喜歡吃最好的東西，飲最靚的酒。我不算有錢，但肯花錢﹗我經常說︰『有錢肯花錢就是財產，要是你死孤寒，一毛子都不肯花，錢只會變遺產！』」

炳哥在節目中強調沒想過退休，當年已83歲的他說︰「我工作慣了，在家中對住四面牆幹嗎？返無綫配音，可過日辰，又可以跟年輕人聊天，行路坐車也可當做運動，在家很悶的﹗」提到不少同期出道的朋友，甚至後輩也先後離世，炳哥慨嘆︰「他們的離開，我當然傷感，呂啟文、何雪影等，林保全都係我帶他出身的，帶他跟我配電影，可惜都離開了。」

提到多年拍檔李香琴（琴姐）年前中風後的情况，炳哥說他2016年曾探過琴姐︰「她不是太認得人，見到時會『吖，係呀係呀』，其實不知道她是否認得我。看見她原來是個精靈的人，現在就在世界上受難。唉，人生真難估計！」炳哥讚琴姐待人好，跟自己最合拍及最有默契。對兩人的緋聞傳足幾十年，炳哥說︰「我不理會別人怎樣說，由他們講，當他們傻！（炳嫂有沒有呷醋？）呷又好，不呷又好，理得佢﹗都幾十年﹗我現在不會有什麼目標，歎多幾年，就活多幾年！」

（即時娛樂）