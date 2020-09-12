【So What？】萬梓良內地商演顯老態 重溫34年前代表作 (21:40)

現年63歲的萬梓良日前在蘇州參加商演，為葡萄酒品牌宣傳，萬子在活動唱歌，台下觀眾反應熱烈，他親切跟觀眾握手。有網民在微博上載萬子的演出片段，他穿著白色西裝，頭髮稀薄，身材胖胖的有個大肚腩。網民見萬子的近照，有感慨留言：「大哥真的老了！」

萬子近年少在香港亮相，兩年前他拍電影《麥路人》時身材發福，他解釋受糖尿病與痛風困擾，體重增加了數十磅。《麥路人》將上映，萬子跟郭富城合作是雙影帝的組合，萬子飾演潦倒無家的「等伯」，他跟城城的對手戲令人期待。城城曾透露拍攝時萬子為適應夜間拍攝，因此停服控制糖尿病病情的藥，好讓自己要精神抖擻演出。由於他停藥，對身體有影響，大家事後才知道，對萬子的專業更敬佩。

萬子的電視劇經典演出很多，1986年的《流氓大亨》是經典之最，相隔34年，播映中的無綫劇集《反黑路人甲》，王浩信飾演的張細倫在劇中也重演「So What？」經典一幕。《流氓大亨》是萬梓良與鄭裕玲主演，大結局的最後7分鐘，Do姐飾演的楚翹重傷昏迷，萬子飾演方謹昌拿著楚翹最愛的音樂盒放在她身邊，希望喚醒愛妻。大結局最後的7分鐘的獨腳戲是方謹昌對著昏迷的楚翹自言自語，萬子的演技大爆發，「So What？冇你喺身邊我做乜嘢都冇意思！」年前Do姐重提《流氓大亨》也難忘這場戲，透露是萬子通宵度出來。雖然她演的楚翹只需睡在牀上，但萬子也要求她提早入廠，先跟他排練一次。她記得拍攝這場戲時全廠人不敢說話，因為萬子在醞釀情緒，拍攝時她真的睡了，萬子仰天大聲說：「So What？」她知道仍在拍攝，幸好之前排練有心理準備，她怕自己真的忍不住哭。

（即時娛樂）