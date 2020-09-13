【威尼斯影展】華裔女導零的突破 趙婷《Nomadland》奪金獅獎 (10:53)

新冠肺炎疫情肆虐，第77屆威尼斯影展仍如期舉行，並在香港時間本月13日凌晨舉行頒獎禮。結果在11日（周五）舉行首映禮及記者會的荷李活片《Nomadland》奪得最高榮譽金獅獎。

《Nomadland》改編自布魯德（Jessica Bruder）的報道文學著作《游牧人生》（Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century），講述兩屆金像影后法蘭西絲麥杜文（Frances McDormand）飾演的Fern，大半輩子都在內華達州的小鎮公司工作，金融危機後，公司倒閉，她失去工作、丈夫及房子，於是收拾行囊駕駛貨車展開現代遊牧民生活。憑《再生騎士》揚威國際的華裔女導演趙婷（Chloe Zhao），正忙於拍攝Marvel新片《永恆族》（Eternals），她在《Nomadland》身兼監製、導演、編劇及剪接4職，在電影試片後，不少美國傳媒已看好她問鼎來年奧斯卡的最佳導演殊榮。事實上，這也是威尼斯影展自10年前《迷失東京》導演蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）的《迷失某地》（Somewhere）後，再有女導演能高舉金獅獎，可惜受疫情影響，趙婷只能遙距領獎。

現年38歲的趙婷在內地出生，據報其父趙玉吉曾擔任首都鋼鐵公司總經理，她的繼母是著名演員宋丹丹。趙婷早年在紐約大學修讀電影，其後留美發展，憑《再生騎士》揚名，並執導Marvel新片《永恆族》。

（即時娛樂）