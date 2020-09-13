【霍英東元配設靈】霍震霆讚7歲孫仔為太嫲摺金銀衣紙好有心 (22:43)

【今晚直擊】已故全國政協副主席霍英東元配呂燕妮，本月1號在養和醫院因病離世，享年97歲。霍家今日在香港殯儀館低調為霍老太設靈，明早出殯，靈柩移奉柴灣佛教墳場安葬。

晚上8時40分，霍震霆與家人離開殯儀館。霍震霆受訪時，表示喪事按照母親意願低調進行。被問到霍老太可有未了心願時，他說︰「我想有少少依依不捨，因為她支持我父親半個世紀，又照顧兒孫。她也接近100歲，在最後一段路上，我們全家人也陪伴她，唯一就簡單儀式。大家都懷念她，感恩得到她的照顧﹗」

霍震霆透露會安排亡母跟離世多年的父親霍英東合葬，相信兩人已在天上再見。提到母親的教誨，他說︰「她保存了很多舊照片，將我們的生活點滴、做過什麼寫在照片背面。有段時間，我們在外國讀書，她很多時也關心我們。父親也忙了半個世紀，我也記得，剛才也見到照片，父親也有陪屋企過聖誕節的日子。我代表我的子孫，多謝她一直照顧我們。」

霍震霆讚7歲孫仔中曦很乖，在靈堂上有幫忙摺金銀衣紙，非常有心。他透露中曦之前每次探望太嫲，會為太嫲做運動。霍震霆說︰「我有向他（中曦）解釋，說太嫲離開我們了，我想他也接受這個現實。」

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（即時娛樂）