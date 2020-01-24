林奕匡孖花姐夾計整蠱 Anson Lo@MIRROR教跳舞被留難 (17:30)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）最近找來林奕匡（Phil）合作拍片，二人除了演繹Phil的新歌《精神時間房》外，Anson Lo更向Phil親授舞技，怎料這是經理人花姐（黃慧君）與Phil事先夾定的整蠱事件。

Anson Lo與Phil結緣於《全民造星》時期，當時Anson Lo雖然未有被安排與Phil合唱，卻有一件小事令他念念不忘，Anson Lo回憶說：「當時我嘅B Team輸緊，Phil亦唔認識我哋，但都主動走埋嚟同我哋講加油，嗰一刻令我好感動，亦覺得Phil為人好sweet。」

Anson Lo舞技了得，Phil唱作能力也早被肯定，所以二人合作，當然要發揮所長。Phil有備而來，帶來新歌與Anson Lo合唱，同時又與花姐夾好，在Anson Lo教他舞步時要留難對方，不停說太難或未夠有型，故作刁難，要Anson Lo即席構思其他舞步教他。難得Anson Lo沒脾氣也沒架子，即場將舞步改完又改。當工作人員揭穿整蠱事件後，Anson Lo才恍然大悟，還在現場不停傻笑呢！

（即時娛樂）