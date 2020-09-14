【疫境開舖】孖林子超開私人教室 楊柳青感謝拍檔包容 (22:25)

藝人楊柳青與林子超（Andy）最近於疫境下合作開私人教室，開班教授跳舞、瑜伽及健身課程等。楊柳青昨晚在社交平台感觸發文：「今晚突然好感慨......Studio由一塊被拆到似爛地嘅地方到成形，經歷咗好多，學習咗好多！比起以前做時裝店完全唔同，所有野（嘢）由零學起！好多謝拍檔們嘅信任、包容同原諒 @andylinchichiu（林子超），好多謝所有所有出手相助嘅好朋友，好感恩每次迷失同有錯失嘅時候都喺身邊提點同幫助！好多謝所有品牌嘅支持，令疫症創業嘅我地（哋）可以少咗好多顧慮！終於去到尾聲，終於可以邀請大家黎（嚟）上堂喇！好期待可以喺鋪（舖）頭見到大家，熱烈歡迎各位一齊黎（嚟）感受上堂嘅樂趣，一齊學習成為更好嘅自己，未來嘅日子如果有任何做得唔完善或者要改善嘅地方，記得直接話俾我地（哋）知，我地（哋）會盡最大嘅努力做到最好，提供最好嘅課堂俾大家！」

林子超亦在自己社交平台表示：「眨眼間已經教咗小朋友跳舞4年，30歲嘅我正式創立第一間studio，分別有兒童舞蹈，戲劇，柔軟體操，瑜伽和親子瑜伽課程！而我拍檔 @wiyona（楊柳青） 亦為青少年和成人準備了各種健身和瑜伽課程，大家一齊為健康努力，一齊增強自己嘅快樂指數啦😁🌿」

（即時娛樂）