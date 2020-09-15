周旋4女當中艷福無邊 王浩信更享受與張振朗談HeHe情 (22:17)

【專訪】王浩信入行15年，首次演出喜劇《反黑路人甲》就獲得觀眾好反應。他自言由細到大也喜歡喜劇，內心充滿頑皮及無厘頭個性，只是從前受角色所限未能展現出來。《反黑》有不少向經典電影、劇集致敬的場面，浩信表示拍攝前特別重溫了那些經典片段，如他在劇中模仿周潤發（發哥）在電影《英雄本色》被4支槍指住頭的一幕，他就看了發哥這場戲50次以上。

「我和張振朗拍攝前也戰戰兢兢，喜劇不易拍，你認為好笑，別人未必是，差錯腳便會跣低。因此，當我收到前輩（譚詠麟）的讚賞時，真是開心到彈起！我在喜劇方面是初哥，大家的支持對我們來說已是最大的回報」。

浩信在劇中周旋於馮盈盈、高海寧、湯怡、蔣家旻當中，艷福不淺，但他更享受與張振朗的「HeHe情」。「我和振朗也喜歡喜劇，無厘頭指數相若，大家是互相信任的好朋友，擦出很多火花，度到新橋段時會很開心。相信觀眾已在『最佳情侶』上投了我們一票，希望日後再有機會合作拍喜劇」。

至於4位女對手，浩信對她們各有評價。「馮盈盈已很盡力演好角色。她拍綜藝節目多，要令觀眾相信她是一個角色不容易。作為新人，她的表現已很叻！高海寧飾演拜金女，很自然！她有很大的轉變，我們曾合作《不懂撒嬌的女人》，她當時自覺未演好角色而不開心。我們今次一起放下從前的演出方法，出來的效果又不錯」。

首次合作的湯怡，浩信指她拍電影已有一段日子，在處理角色上沒問題，她的出現也提升了兩人演對手戲時的顏值。至於蔣家旻，浩信說︰「我和她有少少遺憾。如果水姐（蔣家旻劇中角色）有口音就正了，她講『細倫』會幾搞笑。」被問到可有信心憑《反黑》再登視帝寶座時，浩信說︰「沒有想，反而希望《反黑》奪『最佳劇集獎』。」

欲知專訪詳情，請留意明天（9月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）