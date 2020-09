next

「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)日前老貓燒鬚,他在社交網的動態故事,上載手機畫面截圖,其中一張是男性下體照,基斯發現後迅即刪除,不過已被粉絲截圖,成為網絡熱話,沉默幾天後,基斯在香港時間今早在Twitter留言:"Now that I have your attention .... VOTE Nov 3rd!!!",他表示引起大家注意,還順帶提大家11月3日是總統大選,叫大家投票,同時基斯還貼出掩面和聳肩emoji,網民讚他回應大方,以幽默化解尷尬。

