相隔1年推出新歌 鄭秀文《如何忍眼淚》憑歌寄意？ (22:45)
文章日期：2020年09月15日
鄭秀文（Sammi）自去年推出歌曲《我們都是這樣長大的》後，遲遲未有新作品，早前她在社交平台預告新歌快將出爐，並分享拍攝MV的花絮，並留言「#mi的新歌快將出爐“假設尚有真愛 未來.... 能團圓時 如何精采 淚就滑落 試著看開 找片天 找片海 瀟脫轉開 你要放眼更遠未來能修改 條條情路有阻礙..... 別痛哭.—————Wyman（黃偉文） #經過365天終於完成了新作品 #新歌快將出爐 #MV正在製作當中 #這是一首有關愛與眼淚的歌 #耐心等待在聲音狀態最好最飽滿的時候才進錄音室錄這歌」，之後Sammi甫出一條清唱新歌片段，當時已令一眾粉絲期待。
粉絲等到頸長，Sammi的新歌《如何忍眼淚》及MV今日正式推出，由黃偉文填詞，不禁令人覺得疑似是《如何掉眼淚》的延續篇。新歌的歌詞甚到肉，其中「情是 人類堅忍的教育 誰亦同在 痛或甜蜜之間 找救贖 如何難捱 仍得逞強 學馬上成熟 無謂眼淚 無需多流 眼淺這麽俗」未知Sammi是否想憑歌寄意呢？
《如何忍眼淚》
作曲：SHIMICA / DANIEL CHU
填詞：黃偉文
編曲：SHIMICA / DANIEL CHU
監製：蔡德才@人山人海 / SHIMICA
每次眼睛濕潤微熱
熔岩猶像就洶湧而來 死海
每次遍體虛弱無力
難回頭 再給傷害
假設尚有真愛未來
能團圓時如何精彩
淚就滑落 試著看開
找片天 找片海 灑脫轉開 你要放眼 更遠未來 能修改
條條情路有阻礙
别痛哭（别痛哭）
讓那悲傷在儲蓄（别困於破局）
換作一股 能源 灰心那日放出
你專屬～ 無懼者的進行曲
控制你的消極能量
拿來提煉藥水 將來療新傷
發洩痛哭幾日 還是那樣
抬頭才 看到天亮
無論再輸幾多場
維護你 最高級妄想
别痛哭（不管多 不管多麽想哭）
讓那悲傷在儲蓄（不敢哭 不甘哭 不該哭）
換作一股 能源 灰心那日放出