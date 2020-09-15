相隔1年推出新歌 鄭秀文《如何忍眼淚》憑歌寄意？ (22:45)

《如何忍眼淚》是一首有關愛與眼淚的歌曲，鄭秀文於MV中有一幕眼有淚水的鏡頭，充滿感情。（YouTube截圖/明報製圖）

鄭秀文（Sammi）自去年推出歌曲《我們都是這樣長大的》後，遲遲未有新作品，早前她在社交平台預告新歌快將出爐，並分享拍攝MV的花絮，並留言「#mi的新歌快將出爐“假設尚有真愛 未來.... 能團圓時 如何精采 淚就滑落 試著看開 找片天 找片海 瀟脫轉開 你要放眼更遠未來能修改 條條情路有阻礙..... 別痛哭.—————Wyman（黃偉文） #經過365天終於完成了新作品 #新歌快將出爐 #MV正在製作當中 #這是一首有關愛與眼淚的歌 #耐心等待在聲音狀態最好最飽滿的時候才進錄音室錄這歌」，之後Sammi甫出一條清唱新歌片段，當時已令一眾粉絲期待。

粉絲等到頸長，Sammi的新歌《如何忍眼淚》及MV今日正式推出，由黃偉文填詞，不禁令人覺得疑似是《如何掉眼淚》的延續篇。新歌的歌詞甚到肉，其中「情是 人類堅忍的教育 誰亦同在 痛或甜蜜之間 找救贖 如何難捱 仍得逞強 學馬上成熟 無謂眼淚 無需多流 眼淺這麽俗」未知Sammi是否想憑歌寄意呢？

《如何忍眼淚》

作曲：SHIMICA / DANIEL CHU

填詞：黃偉文

編曲：SHIMICA / DANIEL CHU

監製：蔡德才@人山人海 / SHIMICA

每次眼睛濕潤微熱

熔岩猶像就洶湧而來 死海

每次遍體虛弱無力

難回頭 再給傷害

假設尚有真愛未來

能團圓時如何精彩

淚就滑落 試著看開

找片天 找片海 灑脫轉開 你要放眼 更遠未來 能修改

條條情路有阻礙

别痛哭（别痛哭）

讓那悲傷在儲蓄（别困於破局）

換作一股 能源 灰心那日放出

你專屬～ 無懼者的進行曲

控制你的消極能量

拿來提煉藥水 將來療新傷

發洩痛哭幾日 還是那樣

抬頭才 看到天亮

無論再輸幾多場

維護你 最高級妄想

别痛哭（不管多 不管多麽想哭）

讓那悲傷在儲蓄（不敢哭 不甘哭 不該哭）

換作一股 能源 灰心那日放出

你專屬～ 純白婚紗進場曲

情是 人類堅忍的教育

誰亦同在 痛或甜蜜之間 找救贖

如何難捱 仍得逞強 學馬上成熟

無謂眼淚 無需多流 眼淺這麽俗

落力練吧 若想哭 扮呆滯如木

面迎壞人 若想哭 扮同樣殘酷

選播十套 絕症劇情 學慘到麻木

再背四段 殘忍歌詞 當一種節目

别痛哭（别痛哭）

面對苦戀大峽谷（别困於破局）

力氣省起 留來戈壁繼續遠足

再追逐～ 雲霧吹開那幸福 攜着他手再號哭

（即時娛樂）