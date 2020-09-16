霍啟剛Ig甫片悼念祖母︰嫲嫲你永遠是我們的榜樣 (15:01)

已故全國政協副主席霍英東的元配夫人霍呂燕妮本月1日離世，享年97歲，霍家日前已為霍老太辦妥後事。

霍啟剛昨日在社交平台上載影片悼念祖母，片段有霍呂燕妮年輕時的結婚相、她抱住嬰兒時期的霍啟剛，以及晚年時與曾孫霍中曦及家人等生活照。

霍啟剛說︰「嫲嫲早前安祥（詳）離世，辭世那刻，全部家人陪伴在側，非常不捨，一點欣慰是按我們中國人的說法已經是長命百歲了。嫲嫲為人非常低調，後事也依她意願低調處理。喪禮雖簡單但端莊，嫲嫲在親朋好友的陪伴下走了最後一程。我心裏難受的同時，一幕幕開心溫馨的回憶在腦海回放。」

「想起從小我便一直和你同住，幾乎所有起居飲食、生活細節都由你一手包辦。小時候的學費、書簿費，以至聖誕節學校交換禮物都要你打點。學校默書，你幫我溫習，還記得坐在房門口，你教我『耳王十四一心』加在一起就是個『聽』字。那時家中我年紀最小，吃飯時你總是把雞髀留給我，上學日子總是為我準備我最喜歡的牛肉飯，全賴有你我才肥肥白白。」

「我在英國留學時，你總是擔心我『冇啖好食』，每次上飛機前都給我一封利是，叫我買東西吃，照顧好自己。我寫給你的每一封信、每一張照片，你都會在背面寫上日期和場合，收藏起來，定期拿出來看。」

「畢業回港，雖然我已經長大，但你還是當我是小朋友一樣照顧。每日下午五點準時來電，問我們回不回家食飯，每晚回家睡房都整理得乾乾淨淨、整整齊齊。每次我們出差你都替我們擔心，為我們上香拜神求平安。」

「到我成家立室，你如愛我一般愛護晶晶，為她準備她喜歡吃的東西，雖然晶晶離鄉別井來到香港生活，但你一樣可以讓她感覺到家的溫暖。 我結婚當日看到你很高興；後來我們迎來第四代的小寶寶，你終於當太嫲了！」

「我是第三代裏面十個孫兒之一，你對我們每一個都不偏心，每一個兒女、每一個孫兒孫女一樣照顧、一樣愛護。經歷過戰爭的你，陪伴爺爺開拓事業，養大子女，度過許多風風雨雨。」

「人生中的得失只有她知道，但我們可以想像到她是為家庭付出了多少，放棄了多少。飲水思源是中國人的美德，對於嫲嫲的付出我們很感激。對嫲嫲而言，最能令她安心就是我們能教導下一代，把他們好好的養育成有修養的人。我們會以她為榜樣，把她留下來的家教美德傳承給下一代。」

「嫲嫲，你永遠是我們的榜樣，你對我們的付出和愛護，我們永遠不會忘記。嫲嫲，一路走好，你終於可以與爺爺在天國相聚。放心吧，我們會好好的！」

（即時娛樂）