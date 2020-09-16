SHOWBIZ / LATEST 即時娛樂

PAST ARTICLES

台灣藝人黃鴻升猝死 終年36歲 (13:08)

文章日期：2020年09月16日

台灣藝人黃鴻升（小鬼）今日驚傳猝死，終年36歲，有指他的屍體在北投三合街一段被發現時已僵硬。小鬼的經理人哽咽證實噩耗，透露目前尚未確定死亡時間，稍後與家屬討論後會視乎情况公布死因。

（即時娛樂）

MORE