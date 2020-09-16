台灣藝人黃鴻升猝死 終年36歲 (13:08)

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文章日期：2020年09月16日
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黃鴻升猝死，終年36歲。（自由時報圖片）
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台灣藝人黃鴻升（小鬼）今日驚傳猝死，終年36歲，有指他的屍體在北投三合街一段被發現時已僵硬。小鬼的經理人哽咽證實噩耗，透露目前尚未確定死亡時間，稍後與家屬討論後會視乎情况公布死因。
（即時娛樂）
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