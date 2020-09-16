【黃鴻升猝死】初戀女友楊丞琳︰沒辦法形容我有多痛 (14:42)

楊丞琳、小鬼是讀書時期的戀人，兩人分手後仍繼續友好關係。（自由時報圖片）

黃鴻升（小鬼）今日早上被發現倒斃在寓所內，終年36歲。楊丞琳（Rainie）是小鬼的初戀女友，兩人分開多年仍保持友好關係。楊丞琳得知噩耗後非常傷心，完全無法接受。

她說︰「我沒有辦法形容我有多痛。鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受。他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他...」

小鬼曾有過多段戀情，最為人知就是他與楊丞琳那一段學生時期的初戀。楊丞琳後來加入演藝圈，兩人在價值觀和生活方式的差異下分手收場。兩人分開後曾經歷過很多年的尷尬期，就連參加同學會都會刻意避開對方，但隨住大家開始成熟，終於接受這段過往，回復友好關係，理解及支持對方。

除了楊丞琳，小鬼近日傳與「啦啦隊女神」峮峮熱戀。小鬼透過經理人說與峮峮是好朋友，但峮峮卻解釋與小鬼因節目而熟絡，而且其姐妹是住同一棟大廈。小鬼又曾跟「天氣女孩」成員妞妞傳緋聞，妞妞被發現在小鬼家過夜11個小時，兩人後來解釋是同一棟大樓的鄰居。不過，小鬼後來承認戀情，一度把感情狀態改成「穩定交往中」，惟關係只維持3年就告終。

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（即時娛樂）