【「五一」黃手套風波】周嘉洛稱涉事導演以私人理由辭職 (17:25)

【今日直擊】《愛‧回家之開心速遞》日前因劇中出現「五一」手勢的黃色膠手套，引起網民爭議，有報道指拍攝當日，因有藝人貪玩而惹禍，有傳TVB已解僱負責拍攝該畫面的導演Justin，有指他被無綫以涉國安法迫辭職。

有份演出該集的「金城安」周嘉洛表示，公司已調查事件，以他所知Justin是因私人理由辭職，他亦不敢亂講。有傳因有藝人貪玩演變事件，周嘉洛稱當日都在現場，但沒有留意手套，亦沒聽過這個說法，待公司去處理。之後拍攝會否加以小心？他自言作為演員，很少涉及其他部門工作，每人都有自己崗位，最重要做好本分。

陳浚霆表示有留意報道，亦已傳信息問候Justin，但對方未覆。事件可有影響劇組士氣？他直言：「絕對無，因每日開工時間都很密，基本上沒時間想其他事情，一入到錄影廠，便即刻埋位拍攝。」陳浚霆稱拍攝該場戲時，他和周嘉洛及李偉健三人在外面拍攝，完全不知道房間內發生什麼事，演員最重要做好本分。

導演Justin有份參演《愛》劇，並與鄺潔楹有對手戲。鄺潔楹說對方真正身分始終是導演，之前都是客串。她表示劇集有很多家長及小朋友收看，因此言行舉止都會加倍小心。

（即時娛樂）