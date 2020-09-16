【家中猝死】黃鴻升歌影視主持四棲發展 初戀女友楊丞琳 (18:00)

小鬼曾以組合「丸子」發展，其初戀女友是楊丞琳。（資料圖片／明報製圖）

台灣男藝人黃鴻升（小鬼）今日傳來噩耗，早上被發現倒斃在北投三合街的寓所內，終年36歲，令人惋惜。小鬼生於1983年11月28日，是歌、影、視、主持四棲藝人，於2002年跟陳柏霖及遠藤章造組成「HC3」出道，翌年跟韓宜邦（Junior）及林埈永（綠茶）再組成「丸子」，但很快宣布解散，小鬼開始作個人發展。

小鬼於2005年主持《娛樂歐MyGod》、《生存巴士》和《娛樂百分百》等綜藝節目，並接拍偶像劇《終極一班》，開始為人認識，工作量不少。參演劇集有《轉角遇到愛》、《霹靂MIT》、《流氓校長》、《想見你》及《獵夢特工》等。主持方面則有《小鬼當家》、《台語我上讚》、《綜藝玩很大》及《聊聊大明星》等。電影方面就有《陣頭》、《角頭》及今年3月才上映的《練愛iNG》。

唱歌方面，小鬼曾推出《Love Hero 愛&英雄》、《黑心傷品》、《超有感》、《ALIEN》、《人類HUMAN》及《Plan B》等個人專輯，亦於中港台及新加坡舉行演唱會，在各地樂壇頒獎禮上也獲得不少歌手獎項。

小鬼自小就很有美術天分，每次壁報設計皆能獲得前三名以內的好成績，後來報讀台北市私立華岡藝術學校，在數千位考生中以第一名的成績錄取戲劇科，而就讀華岡藝校時與楊丞琳交往過。小鬼後來亦有創立個人品牌，今年2月更在台北安德昇藝術中心舉行創作展。

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（即時娛樂）