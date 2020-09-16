【黃鴻升猝死】吳宗憲痛失節目拍檔 賈靜雯泣不成聲 (18:22)

黃鴻升（小鬼）今日被發現在家中猝逝，終年36歲。小鬼生前與吳宗憲一同主持《綜藝玩很大》，吳宗憲非常難過及不捨，他接受傳媒訪問時哽咽地表示已派同事去了解，得知有消息指小鬼是在浴室滑倒致死。吳宗憲說︰「悲痛萬分，我完全不能接受，他離開人世，都還沒有拿到一座金鐘獎......我還承諾他，至少明年可以帶着他上台。你答應我要好好接手《玩很大》的！小鬼你給我回來！」

吳宗憲下午時在Instagram撰文︰「小鬼你慢慢走......你答應要陪憲哥去打球的，我們永遠都愛你！你的任務完成了！安心的去吧！你是我們永遠的家人！❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 要記得我跟你說過的每句話，不用害怕，繼續往前衝......」

小鬼與賈靜雯感情要好，小鬼更是賈靜雯大女「梧桐妹」的契爺。賈靜雯得知消息後在社交平台上載全黑圖，留言：「無法接受。」她的經理人透露賈靜雯和修杰楷得知小鬼離世後，難以置信。賈靜雯打電話給經理人時，哭到無法言語。

炎亞綸曾與小鬼合作偶像劇《霹靂MIT》，炎亞綸得知舊拍檔逝世後在社交平台留言︰「鬼，抱歉我沒有經常跟你聚，但謝謝你在《霹靂MIT》時照顧我和鬼鬼。很難過。希望你一路好走RIP。」

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（即時娛樂）