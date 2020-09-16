【黃鴻升猝死】江伊晴稱要珍惜身邊人 小肥嘆世事無常 (18:10)

【今日直擊】江伊晴（前名江若琳，Elanne）、陳柏宇（Jason）和小肥，今日為ViuTV節目《Chill Club》錄影。台灣男藝人黃鴻升（小鬼）猝逝，3人表示跟小鬼不認識，但聽到消息感可惜和遺憾。Elanne慨嘆：「近兩年好多想像不到的消息和新聞 ，大家真的要珍惜身邊人，覺得沒有什麼比健康更重要。」小肥指最近都有幾位圈外朋友突然離世，令他好震驚：「世事無常，我更加珍惜跟親友見面機會，可能說下次見，就沒下次。」

Elanne又表示自3年前開完個唱，婚後很少演唱，今次有機會跟2007年同期出道歌手同台演出，非常開心，她說：「我和老公Oscar、Jason、小肥往時會一年聚會一、兩次，不過疫情關係，都減少見面，我集中在家中幫Oscar照顧30個盆栽，打風落雨要將盆栽移到室內，好大運動量。」

Jason近期忙於湊女，對於網上分享女兒生活片段，被網友狠批垃圾，老婆為此事嬲到反擊，Jason平淡說：「那會有人會說BB是垃圾？都沒point，我覺得好笑，這些情况只會在卡通片出現，老婆心情沒問題，不需要刻意安慰，我不會為黐線的人而減少分享女兒可愛相片和片段。」

（即時娛樂）