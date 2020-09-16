【黃鴻升猝死】楊丞琳Ig撰長文悼舊愛︰與他相遇是我這輩子的福氣 (19:41)

36歲黃鴻升（小鬼）被發現在家中猝死，初戀女友楊丞琳回覆傳媒時哀傷表示︰「沒有辦法形容我有多痛。」

由於情緒崩潰，楊丞琳取消了今日所有工作。她黃昏時在Instagram甫文悼念故友︰「謝謝大家對我的關心，我不會假裝我很好我沒事，因為不可能好，不可能沒事。鴻升的離開，讓太多愛他的人都感到非常不捨。知道消息後，我很擔心鴻升家人的心情，他們一定比我還要痛上好幾倍。」

「看到媒體新聞報導著他的好，很欣慰，因為他真的非常努力，很珍惜每一次的舞台，很重視得來不易機會，但他的好，不只是那些，在螢光幕前看不到的地方，他的好，更是讓我覺得能夠與他相遇，是我這輩子的福氣。我說過『我們不是只是出現在彼此的青春，我們其實是一直出現在彼此的各個階段，當然包含未來也是』。」

「鴻升，我相信未來你還是會在，只是用不同的形式陪伴。謝謝你出現在我的生命裡，很高興我們都有把滿滿的愛和關心，適當的表達給對方。失去你是可惜的、不捨的，但我們沒有留下一絲遺憾。R.I.P，永遠懷念你 。」

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（即時娛樂）