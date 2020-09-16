【黃鴻升猝死】未待新歌推出驟然離世 滾石唱片︰鬼哥已回到他的星球 (20:16)

36歲黃鴻升（小鬼）今日被發現猝死家中，有指他離開浴室時滑倒撞破頭失救致死，亦有指他可能死於突發心肌梗塞，但真正死因有待驗屍後才能確定。小鬼的父親表示兒子沒有任何相關病史，現場也沒有外力撞擊痕迹，警方推斷可能是突發性疾病所致。小鬼的遺體已被移送至第二殯儀館解剖釐清。

小鬼所屬的滾石唱片發聲明表示︰「我們的鬼哥黃鴻升已離開地球，回到他的星球了。Alien，你曾說覺得自己不是人類而是外星人，可能不適合住地球。你寫過『有一種才華洋溢，叫樂觀不強求。』但是在地球的這段時光，你的才華洋溢、熱情開朗、拼命衝勁，是大家心中最棒的家人、朋友、夥伴、歌手、主持人、主理人、畫家......」

「你在《我是歌手》這首歌詞裡寫︰『敬全力完成夢想的我，真正的我。』Alien，希望你在自己的星球上，盡情地做自己想做的音樂，畫自己熱愛的畫。我們這些人類，即使分隔不同星球，都會永遠記著每一個你，真正的你。」

唱片公司表示︰「謝謝每位好友、媒體朋友們的關心，有關後續的治喪、靈堂設立等資訊，我們先讓家屬處理完並確認相關事宜後，統一告知各位媒體好朋友們。」唱片公司透露小鬼原本已經錄好幾首新歌，包括他與柯有倫、竇智孔的合唱歌，遺憾來不及等到新歌、新專輯推出，小鬼已結束36年短暫的生命。

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（即時娛樂）