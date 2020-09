【黃鴻升猝死】汪東城震驚難過 王陽明發文悼念：一路好走 (22:22)

台灣男藝人黃鴻升(小鬼)今日早上被發現倒斃在北投三合街的寓所內,終年36歲。曾跟小鬼於劇集《終極一班》合作的汪東城,在社交平台上載燭光照片悼念對方。汪東城接受台灣傳媒訪問時,坦言消息令他震驚又難過,指過去在《娛樂百分百》常受小鬼照顧,一直非常欣賞小鬼的才華,無法相信此事。

王陽明和小鬼曾在電影上合作,於《角頭》飾演敵對的幫派,他在社交平台發文悼念:「小鬼,透過你,我學到怎麼勇敢和大膽的去表演。You were a real performing artist, you were able to do it all...設計,藝術,主持,演員,歌手。兄弟,下輩子我們再一起當角頭!一路好走 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #RIP #Alien I will miss you... Gatao forever﹗」

