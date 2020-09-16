【黃鴻升猝死】任賢齊心情盪到谷底：沒想到意外帶走了他 (23:00)

台灣男藝人黃鴻升（小鬼）今日早上被發現倒斃在寓所內，終年36歲。任賢齊在微博發文悼念，感慨痛失了一位小師弟，「正在為演唱會彩（綵）排中！得知失去了我的小師弟！心情一下蘯（盪）到谷底，小鬼對音樂的熱愛，對表演工作的認真，對身邊的人的真誠，沒想到意外帶走了他的生命！希望他在天上一切安好！所有愛他的人能撫平傷痛！RIP」 ​​​​

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（即時娛樂）