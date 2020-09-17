【一連7日】陳健安11月網上開騷 除衫演出視乎藝術角度 (18:10)

陳健安（On仔）首次舉行個人演唱會《陳健安2020以青春之名演唱會》，但因疫情而兩度改期，先由2月改為9月，最後延期至11月於網上舉行，可謂一波三折。On仔承認首次延期時確是十分傷心，忍不住流下男兒淚，不過幾個月後心態有所改變，心知疫情不會短期內完結，把心一橫做一個能控制到的演唱會，於是變成了11月的網上演唱會，更因疫情關係愈搞愈大，變成為期7日的《本原祭》，「現在心態也轉了，很開心。（C AllStar的隊友會否眼紅搞得那麼大？）隊友從來不會妒忌和眼紅，只會支持」。

On仔強調個人騷與C AllStar於8月舉行的網上演唱會不一樣，今次會在萬呎場地搭建實景，概念包含風、火、土、水及虛空等五大元素，且沒有限人數，會與網上平台合作，不會像上次C AllStar開騷般爆server，「經歷了上次經驗，和主辦單位會多了危機感，所以會更着緊，盡量做好一點壓力測試，而今次開騷模式風險應該比上次低」。

對於舉行一個收費網上演唱會，On仔坦言大家未必習慣，他只能抱着「盡做」兩個字，希望大家付費看完會覺得值回票價，「今次開網上個人騷，各方面已經做到好盡。（身為「族長」屆時可會回歸大自然作全裸演出？）重點還是放回音樂上，除幾多要看藝術角度，如藝術角度和導演覺得適合，除不是重點，靚才是重點，就算真的會除，我也不會求求其其一般地除，要有深度地除」。

（即時娛樂）