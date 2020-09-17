【黃鴻升猝死】吳函峮崩潰認愛︰對不起破壞了我們的約定 (11:43)

黃鴻升（小鬼）昨天被發現猝死家中，終年36歲。小鬼近月與「啦啦隊女神」吳函峮傳緋聞，惟小鬼生前低調未有認愛。吳函峮昨天收到噩耗時崩潰痛哭，火速離開電視台，至深夜終於在社交平台發文，承認與小鬼的情侶關係，更透露小鬼為保護戀情才要低調，兩星期前更對她說︰「我們不要結婚好嗎？」

吳函峮在Instagram上載小鬼睡了時的黑白照，寫道︰「抱歉，我可能沒力氣回覆大家的私訊，很謝謝大家的關心。每一天，我都在想我怎麼可能那麼幸福。每一天，我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人。每一天，我都在感謝老天讓我遇見了你。」

「雖然我們總是待在家，卻都很開心不無聊也不吵架，結果還是被拍了。我知道你覺得低調對我們都好，所以我們是好朋友，但我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了。」

「對不起，破壞了我們的約定，謝謝你一直這麼保護我寵我，我提出的任何要求，即便莫名奇妙你也都會做到，到哪裡、做什麼、有誰，也都會拍照拍影片給我。工作之外，不論任何時候即便洗澡睡覺也都秒接秒回。就為了讓我安心，這將近一年半的時間以來都沒有變過。但昨晚，我卻怎麼樣都聯絡不到你。一直以來都是你來找我，除了透過手機，我不知道怎麼找到你，這才發現，我...真的無能為力。」

「兩週前，你突然跟我說我們不要結婚好嗎？我說為什麼？你說『這樣如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人』。可是，黃鴻升，我只想要你...人生，真的太難太難了.........」

經理人接受台灣傳媒訪問時，表示吳函峮非常哀傷，已取消今個星期的工作，但之後會勇敢站起來，希望外界予以體諒。

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（即時娛樂）