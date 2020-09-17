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方媛帶兩囡囡外出散步 3歲大寶跳跳紮超可愛 (17:00)
文章日期：2020年09月17日
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方媛趁疫情放緩，帶兩個女兒外出散步。（方媛微博圖片 / 明報製圖）
方媛安排兩個女兒畫手指畫。（方媛微博圖片）
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郭富城太太方媛不時在社交平台分享生活點滴，昨天她在微博上載和兩個女兒外出散步時的照片，紮了孖辮的大寶走路時跳跳紮，十分可愛！只有3歲的大寶，身高已去到方媛的腰部位置，長高了不少。
（即時娛樂）
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