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方媛帶兩囡囡外出散步 3歲大寶跳跳紮超可愛 (17:00)

文章日期：2020年09月17日

郭富城太太方媛不時在社交平台分享生活點滴，昨天她在微博上載和兩個女兒外出散步時的照片，紮了孖辮的大寶走路時跳跳紮，十分可愛！只有3歲的大寶，身高已去到方媛的腰部位置，長高了不少。

（即時娛樂）

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