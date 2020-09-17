湯怡有個難忘中秋節 玩燈籠重遇舊同學譜Puppy Love (17:30)

湯怡（Kathy）最近獲超級市場邀請，拍攝中秋節推廣宣傳照。湯怡表示：「不論多忙，我很珍惜與家人度佳節的時刻，中秋當日已經預留時間包辦當日晚餐，與家人做節。媽媽很喜歡煮中菜，是我心目中的廚神，我遺傳到一定的功力，屆時我會一早去超級市場買新鮮的食材和罐頭鮑魚，打算煮大蝦粉絲煲、蒸魚等海鮮大餐，當然不可以缺少湯圓，準備煲薑汁番薯糖水伴湯圓慶團圓。」

湯怡特別喜歡中秋節，全因難忘在中秋夜重遇「初戀男友」，她說：「中五時，姐姐帶我到樓下的公園玩燈籠，姐姐的朋友也帶弟弟一起玩，真是很有緣，她的弟弟是我的中學同學，更是坐我隔離位的同班同學，我們中三就認識，後來更展開了一段3個月的Puppy Love，現在想起也覺得非常有緣，所以有時想起中秋也會想起這件事。」

提到知慳識儉的她經常被指是好老婆，湯怡說：「我認，最希望同另一半過簡單的生活，一起拍拖行超級市場或是一起行家具店，買日常用品、食材回家煮飯，這是最開心，不過大前提是要有另一半，希望曾經讓我重遇初戀的中秋節會帶來好運，為我帶來適合的人。」

（即時娛樂）