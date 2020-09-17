【黃鴻升猝死】修杰楷賈靜雯發文悼念：真的很想你… (18:04)

黃鴻升（小鬼）昨天被發現猝死家中，終年36歲。跟小鬼交情甚深的修杰楷及賈靜雯兩公婆，分別在社交平台發文悼念故友，盡顯不捨及悲傷的心情。

修杰楷留言：「看著大夥兒的合照，看著看著眼淚又不爭氣的落下了⋯你要我怎麼能不去想呢？我知道你一定會說：修杰楷，你是我們裡面最man的耶，你哭屁呀⋯因為我真的很想你⋯捨不得你😌。 #我朋友」

賈靜雯留言：「黃鴻升叔叔 你在我們家三個孩子的心中存在感不是一般的大💖！ 你很討厭的給了一幅我全家祝福的畫 你說 我有三個可愛的寶貝 我有了愛我的修 我有了人生最好的酒伴 所以 你把我幸福的元素都畫到了你創作的畫中 我的大女兒Angel 因為有你這位乾爹 也開始了人生創作 你的開啟 讓她畫出了第一幅天使畫作 我們的友誼 因為有你的無私善良 也得到了該有的幸福 你呢 討厭你這樣的告別 我們三個寶貝 還等著小鬼乾爹給的嬉鬧幸福 但 你卻去另一個星球玩耍 讓我們措手不及 黃鴻升 你👍👍 因為 我們深深的記著你 也深深的想念你 這幅畫 是我們家的核心與精髓 會一直永留 謝謝你的用心 我們 一直都愛你 也都一直想念你⋯⋯ #一路好走#思念#謝謝你」

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（即時娛樂）