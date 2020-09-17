【騎師林嘉成昏迷】郭富城耳邊唱《對你愛不完》 成龍牀前呼喚名字 (19:12)

郭富城（城城）26年前的好人好事最近曝光，他於1994年曾到醫院嘗試喚醒遇交通意外重傷昏迷的見習騎師林嘉成。伍碧權近日接受香港開電視節目訪問，重提當日愛徒林嘉成生命安危，如何透過曾智華的協助找到城城幫忙。伍碧權表示：「出事後，我於馬會會所的酒吧內碰到曾智華，便冒昧上前請他幫忙，希望他能協助邀請郭富城到醫院探望林嘉成，盼望能借郭富城的歌聲喚醒昏迷的林嘉成。當時我並沒有信心郭富城會答允，只是靈機一觸，又碰巧遇到曾智華，很多謝他及車淑梅圓滿促成這件事，亦十分感激郭富城於百忙中抽空到醫院為林嘉成打氣。惟失望的是，林嘉成最終未能蘇醒。（覺得郭富城為人如何？）雖然與他很少接觸，但於此事我認為他是一個十分有善心、有公德心的人，是一個不可多得的朋友。」

原來除了搵城城幫手外，伍碧權亦曾邀成龍到醫院為林嘉成打氣，「當年我亦曾聯絡明星足球隊的秘書，最終邀得成龍大哥到醫院探望林嘉成。大哥走到牀前多次呼喚林嘉成的名字，着他早日醒過來，可惜換來再一次的失望」。

郭富城對此事亦有回應：「我記得當時於他耳邊唱《對你愛不完》，是他最喜歡的。當時他傷得很重，大家都很擔心他，尤其他於馬房的同事及朋友。（若日後有類似事件會再次伸出援手？）當然，我很樂意、亦十分願意，只要有地方需要自己幫忙的話，絕對願意出一分力。」

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（即時娛樂）