蔡卓妍不再揀戲拍 佩服鄭秀文眼淚長拍長有 (19:51)

鄭秀文（Sammi）、蔡卓妍（阿Sa）接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》訪問，分享拍攝電影《聖荷西謀殺案》感受。《聖》片由舞台劇劇本改編而成，Sammi、阿Sa未有因此先看舞台劇作參考。Sammi說︰「愈唔睇愈啱數！舞台劇版是由劉雅麗去演，我怕看了後會更緊張。她演得那麼好，我怕模仿了她的演出，給了自己框框，所以要用自己的方式去演，愈抽離愈好。」

提到外界對其演出有極高評價，Sammi說：「今次是演出上的春天，不是攞獎上的春天。我今天對獎項放得好低，你知我多年的經歷，我更加將獎項這東西放得好低。有天得獎當然開心，但我又沒期望過。」

阿Sa回憶在片場見到Sammi拍喊戲的情形，令她非常佩服。阿Sa說︰「我是個喊得快又去得快的人，我一直喊，喊喊吓就會喊不出。Sammi好勁，有那麼多眼淚！她有場戲由看劇本開始已經喊，到佢拍完都停不到。」

阿Sa近年密密拍戲，她解釋︰「近年處於一個幾好的狀態，這個年紀至突然『通』到，發現摩打不可以停太耐，否則再起步時會窒住。我曾有1、2年揀戲拍，因為不想被人睇死，但好劇本不是經常出現，後來就發現有得做就做，不要想太多。現在的電影買少見少，有人搵就拍吓啦。」

（即時娛樂）