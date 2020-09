應屆香港小姐冠軍謝嘉怡(Lisa)日前迎來首份工作,為樓盤廣告拍攝宣傳片。Lisa以前都是與其他佳麗及同事一齊工作,今次獨自拍廣告非常緊張。她說︰「這是我成為香港小姐後的第一個工作,平時都有其他女仔一齊,今次很不同,所以有少少緊張,但全日都好好玩。」Lisa不諳中文,拍攝時要應付長長的中文對白,所以事前花了不少時間準備。她說︰「最難是講中文對白,我要寫拼音,才知道說什麼。」

Lisa拍攝當日到訪藝里坊,整個小區的牆身、街道甚至梯級等空間均有畫作。本身也喜歡繪畫及賞畫的Lisa十分喜愛其中一幅有一名女子在山上及IFC旁邊起舞的作品。她說︰「我見到之後就覺得自己好似這個女仔,好有感覺,覺得自己跟那個女仔一樣。成為香港小姐之後,我仍然好開心!蘇格蘭有句說話,如果好開心就是『we are on top of the world』。」

Lisa透露母親稍後會來港,爸爸就因為要打理英國的生意,不能長時間留港陪她。Lisa目前主力留港發展,有買樓的打算,所以要努力儲錢。

(即時娛樂)