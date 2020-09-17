【恭喜】袁偉豪Ig公開去年求婚成功片段 張寶兒曬巨鑽戒 (22:22)

張寶兒與袁偉豪早前聯名以近7000萬元，購入西貢清水灣傲瀧一單位及兩個車位，有傳兩人年底好事近。今年7月張寶兒在社交平台分享疑似婚紗照，令傳聞炒得更熱，但她在港姐活動上作出否認。袁偉豪今晚突然在網上分享求婚片段，原來去年今日他已向女友張寶兒求婚成功；張寶兒同時間上載求婚片段，留言爆當時以為要一齊拉筋。

袁偉豪留言：「一個新的開始 2019年 一個秋天的早上 在世界的另一端 溫暖的日出光影 照耀著綠油油的草地 伴著震撼無比的瀑布聲 沒有朋友 沒有華麗的場景設計 也沒有什麼特別安排 只有妳和我 在妳以為一起拍照留念的時候 我做了一個人生中的重大決定 沒有什麼設計的對白 只有簡單一句 妳願意嫁給我嗎？ 做我的太太吧！ 經過很多高低起跌 是時候安定下來 感謝妳願意和我 在餘生一起去看世界💞 #2019 #niagarafalls #proposal @_bowiecheung」

張寶兒留言：「The Proposal 去年今日0600 你早起了準備早跑 誰知jetlag的我也精神抖擻 隨心隨緣的隨你上街了 展開了人生美好的早上 見你把手機躺在樹根上 以為要拍下我們拉筋剪影合照 見你跪下 差點兒自己也跪下壓腿 以為在做couple workout 然後就在陽光瀑布和青草的見證下 我們悄悄地聆聽彼此的心意 簡單的純粹的 感恩上天給予最美麗的安排 #NiagaraFalls #Toronto #TheProposal #一週年 #2019﻿ #♥️ @benontheroad」

（即時娛樂）