【痛失胞兄】曬最後合照 黃鴻升妹妹首發聲：我好想你.... (12:10)

台灣男藝人「小鬼」黃鴻升，前天（16日）在台北家中猝逝，終年36歲，消息震驚娛樂圈，而小鬼死因未明，家屬同意解剖驗屍。黃父這兩天忙為兒子處理身後事，而小鬼胞妹黃婷婷，亦在社交網悼念哥哥，黃婷婷在Ig限時動態，貼了她的兒子﹑哥哥小鬼﹑父親合照，相中四人笑得燦爛，身為舅父的小鬼搞笑捏着外甥面珠，黃婷婷傷感寫道：「這是我們最後的合照，我好後悔自己跟你的合照，怎麼這麼少？我好想你」聞者心酸。

另外，黃婷婷昨晚在Ig貼相並撰長文，字裏行間流露對胞兄不捨之情：「我知道自己現在的狀況，我不會說沒事我很好，我不好，失去我哥我怎麼可能會好，但為了不讓他有牽掛，我會努力好好的。

謝謝所有關心我的每一個人，很抱歉我沒辦法好好的回覆，但你們的心意我都收到了。我跟我哥感情很好，以前很多人說，好羨慕黃鴻升是你哥，我都沒有太大的感覺，因為在我心裡，兄妹正常不就是應該要這樣嗎？

現在我終於明白了，我也好羨慕我自己以前有你這麼棒的哥哥陪著，一直在哥哥的大翅膀保護之下，他教會了我很多事，現在連最痛苦的失去，也是他教會我的。

他很愛講大道理，和各種的比如說或是就好像，以後都聽不到囉哩吧索了，該怎麼辦？以後我生日也沒人會再po我的奇蹟醜照了，以後也沒有04與99的日常了。

原來失去你的痛已經超乎我的想像，晚上我睡不好，但我努力讓自己睡著，因為我不想錯過你來看我的機會，但我知道你要見的人很多，我可以等，最後再來也沒關係，只要記得來就好。這輩子我們兄妹的緣分不夠長，但是夠幸福就好了，我已經開始好想你了。」

（即時娛樂）