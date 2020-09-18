小鬼女友峮峮悲痛 愷樂花牌悼黃鴻升：放心的飛 (16:32)

「小鬼」黃鴻升前天（16日）在台北寓所猝逝，終年36歲。小鬼與「啦啦隊女神」峮峮秘戀1年半，峮峮知道噩耗後悲慟不已，更吃不下嚥，據台灣傳媒報道，峮峮連日來心情悲傷，但稍微吃東西，亦有人陪伴，至於她會否出靈堂弔唁，峮峮經理人表示要看峮峮情況，怕她承受不住。

另外，小鬼生前人緣佳，曾和他主持《娛樂百分百》的昔日伙伴愷樂也送上花牌，亦是愷樂跟羅志祥爆出醜聞、神隱多個月之後再現身，她在花籃寫上：「小鬼，一直都那麼努力的你，帶著大家的愛放心的飛。」至霍建華和太太林心如亦送了花牌，並寫上：「文星遽落 痛失良友」。

跟小鬼亦師亦友的吳宗憲，和《綜藝玩很大》團隊今天到靈堂打點，期間憲哥傷感表示：「小鬼，憲哥欠你一座金鐘獎。」另外，憲哥月底生日，他知道小鬼和KID早已計劃幫他慶祝，他感慨表示：「今年先不用幫我過生日了...我知道你跟KID都已經設計好了...你忙，這先不要！但是我們真的太想你了，你可以先請假回來嗎？就一下下也好...」聞者鼻酸。

相關新聞：【黃爸爸最喜歡的照片】「小鬼」黃鴻升帥氣遺照曝光

相關新聞：【黃鴻升猝死】今午解剖釐清死因 親屬挑選繡球花乒乓菊

相關新聞：【先向網民道歉】楊丞琳狂貼跟小鬼合照：會維持一段時間

相關新聞：【痛失胞兄】曬最後合照 黃鴻升妹妹首發聲：我好想你....

（即時娛樂）