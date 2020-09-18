【冇晒儀態】薛凱琪玩遊戲笑到失控 蔡卓妍突破關智斌盲腸 (18:15)

《明冤暗枉補習社》遊戲節目請來薛凱琪（Fiona）、衛詩雅（Michelle）及關智斌（Kenny）任嘉賓，兩個遊戲過後，嘉賓隊暫時領先由楊天宇（Angus）、李靖筠（Gladys）及郭奕芯（Ashina）的主持隊，今集則以「作故仔忍笑Challenge」及「玩電話」來終極一戰。

「作故仔忍笑Challenge」由製作組提供五個關鍵字，兩隊需要用關鍵字串成故事，成功令對方笑的次數愈多便獲勝。嘉賓隊得到「熟女、蜈蚣彈、我心諗、大脾罅及奶油津白」五個關鍵字，Fiona首先開始，她說到故事中小朋友的名字是「蚣彈」，全名是「蜈蚣彈」時，自己先笑了出來，隨後同隊的Kenny及Michelle亦受她影響齊齊爆笑，及後再提到「蜈蚣彈」三個字時，三人又失手爆笑，之後Michelle接力講故事，當她提到「蚣彈」二字，三人再次失控喪笑，故事未講到一半，嘉賓隊可謂「全軍覆沒」，Fiona笑到喊：「好心你就唔好再講『蚣彈』啦。」話音未落，終於成功打開主持隊缺口，引來Gladys大笑。隨後Kenny問Fiona「蚣彈」是否女生時，Fiona答：「我諗好小女仔改名叫『蚣彈』。」Gladys隨即笑到喊。由於每次嘉賓隊都三個一齊笑，爆笑次數每次乘三，講完故事後嘉賓隊以十二個爆笑「遙遙領先」。

輪到主持隊講故事，這回合嘉賓隊大發神威一次都沒笑，反而主持隊自己笑了多次，後來居上的情況下，最後以16：12的爆笑次數輸給嘉賓隊。進入「玩電話」環節，每隊需要打電話給兩位朋友，並引導朋友講出關鍵字，時間最短勝出。

首先嘉賓隊打給樂隊Dear Jane的Howie，Howie在不知情的情況下估中四個關鍵字。之後Kenny打給阿Sa蔡卓妍，說了兩句客套話後，阿Sa覺得Kenny說話可疑，便問：「你係咪玩緊遊戲呀？實在太明顯啦！你啲演技要再進修吓。」

最後，阿Sa於短時間內將六個關鍵字全都估中，十分厲害。主持隊則打給許靖韻（Angela）及吳浩康（Deep），不過二人都無法將關鍵字全部估中，主持隊最終落敗收場。經過兩集遊戲，總成績出爐，主持隊由上集輸到今集，Kenny見狀亦睇唔過眼，「我下集要嚟做主持！」實行為主持隊打氣。