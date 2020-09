林曉峰(阿Lo)、康子妮結婚18年,早前被爆已簽字離婚,已婚的黃翊更被指捲入兩人的婚變風波。阿Lo事後在社交平台默認分開一事,對康子妮說︰「我同你冇仇冇恨就好,何須理會他人指指點點。只有我同你明白,呢個係對大家最好嘅決定。」而康子妮在網上直播時開腔承認離婚,唱歌時更忍不住落淚。

今日有消息指康子妮的演唱會和音工作,受疫情影響已暫停下來。離婚後的她為了供樓及兩個兒子,近月已轉投保險界,短短幾個月已成為公司的Top Sales。其實早在8月下旬時,已低調轉行的康子妮曾在社交平台上載她在公司開會時的照片,並留言︰「Challenges are what makes life interesting...and overcoming them is what makes life meaningful.(挑戰令生活變得有趣...克服挑戰才令生活變得有意義。)」

康子妮回覆傳媒查詢時謙稱在保險工作上的成績不厲害,她也只是搵食。

