【袁偉豪自爆差點穿煲】張寶兒未確實婚期 最緊要享受 望一切從簡 (20:50)

袁偉豪昨晚在社交平台上載片段，分享一年前在加拿大尼亞加拉大瀑布向女友張寶兒求婚的片段。準人妻張寶兒今日為新劇《兒科醫生》開工時，接受《TVB娛樂新聞台》訪問，她說︰「我當時不知道他有喊，後來睇片才知道他有喊。當時我也很震撼，好似血都衝了上腦，不太聽到他在說什麼。」

談到夢想婚禮，寶兒說︰「不需要很隆重，最好的朋友及家人在場就足夠了﹗（已開始計劃？有確實日子？）已有些概念，但因為疫情關係，很多事未能確定，所以慢慢問自己想要什麼。」至於想有幾多兄弟姊妹團成員，寶兒希望一切從簡，未必需要很多，大家有那麼多繁瑣責任，只想大家屆時可享受過程。寶兒透露袁偉豪承諾和她一起建立一個家，但不心急生小孩，可以一步一步來。被問到何時影婚紗相，她說︰「要大家夾到時間，也希望去外地影。」

袁偉豪接受電話訪問時自爆求婚行動差點穿煲，原來他一直將求婚戒指藏在行李箱內，誰知在加拿大入境時被搜查行李，幸好海關職員打開其結他盒後便沒再搜下去，戒指才未被寶兒發現。

相關新聞︰公開向張寶兒求婚片段 袁偉豪：大家再不用問我幾時結婚

相關新聞︰【求婚一周年】張寶兒否認雙喜臨門 話袁偉豪事前無計劃

相關新聞︰【恭喜】袁偉豪Ig公開去年求婚成功片段 張寶兒曬巨鑽戒

（即時娛樂）