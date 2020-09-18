【最好結局】《反黑路人甲》王浩信向萬子挑機：So What！ (23:58)

張細倫最後也是獨自一人，有網民讚這是最好的結局。（視頻截圖）

《反黑路人甲》大結局，雖然監製林志華話殺蔣氏三父子的兇手是「出人意表」，但KT（張國強）早已露出狐狸尾巴，估中他買兇殺人無難度。為加強他殺人的理由，原來他是蔣定邦（于洋）在30年前安排加入警隊的臥底，靠蔣定邦畀料而屢破奇案立功，由警員升到警務處副處長。KT要升上警務處處長之位，不想睇蔣氏三父子面色，加上跟蔣孝龍（李啓傑）有衝突而動殺機。他買兇殺蔣孝龍，殺手竟然連蔣定邦與蔣益龍（陳國峰）也殺掉，估計是出意外，原因不明。蔣孝龍臨死前問殺手主謀是否歐建德（KT），令他身份曝光並被殺手勒索。

劇中做壞事的人皆罪有應得，社團被瓦解。大小姐蔣千霞（賴慰玲）跟高彬（張振朗）結婚，陸秋（朱敏瀚）轉行打拳兼贏金腰帶。芷珊（湯怡）被喪鐘綁架吊在大廈外都平安無事，估唔到被大佬鐵頭開槍誤中兼碌落樓梯昏迷不醒。一切安排為了讓張細倫（王浩信）重演1986年《流氓大亨》萬梓良經典一幕，劇中鄭裕玲昏迷，他在牀邊激動哭再來一句：「So What！」張細倫面對昏迷的芷珊深情表白，唱歌走音，並向萬子挑機，大聲叫：「So What！」他流淚兼「加料」流出兩行鼻涕。幾乎滴到芷珊臉上，她及時避過，其實她早已蘇醒，細倫真情演繹更獲Madam Koo（馮盈盈）安排直播給史匹堡看，為他爭取到美國試鏡機會。

開開心心的大團圓結局，細倫身邊有4個紅顏知己，Madam Koo、 水姐（蔣家旻）、莊明麗（高海寧）與芷珊，他又情歸何處？結果四女一齊放棄他，網民為此叫好，認為是最好安排，難得結局唔老土。 有稱這是王浩信的「命運」，皆因他過往所演的角色，感情最後也是落空。

（即時娛樂）