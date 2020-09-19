初次合作爆火花 幸福人妻胡杏兒對老公有讚冇彈 叫朱栢康放膽識女仔 (22:25)

胡杏兒在《熟女強人》中飾演性治療師，她笑言已為人母及人妻，不會對性話題怕醜。（《熟女強人》劇照）

【專訪】胡杏兒、朱栢康在ViuTV新劇《熟女強人》中飾演一對因男方出軌致關係亮紅燈的夫妻，初次合作就爆出火花，未夠喉希望能再次合作。杏兒在劇中飾演心理醫生兼性治療師，她笑言已為人母及人妻，加上天蠍座比較着重這方面，所以對性話題不會怕醜。與丈夫李乘德（Philip）結婚5年，育有就快3歲的大仔李奕霆（Brendan）及1歲細仔李奕霖（Ryan），一家四口非常幸福！她坦言夫妻相處是大學問，她和Philip每天也在學習中，如有爭拗都是牀頭打交牀尾和，不想將時間浪費在吵架上。

Philip近年予人日漸穩重的感覺，杏兒說︰「花弗是外界給他的稱號，我剛認識他時，他已非常穩重，給到我很好的安全感，否則我不會嫁他！我對婚姻很有要求，加上在破碎家庭成長，選擇了結婚就不希望離婚。不過，我們有了兩個兒子後，拍拖時間少了很多。老公有時會想念從前兩個人無憂無慮，想做就做的日子。我們現在盡量平衡，抽多點時間享受二人世界，這對夫妻關係也有幫助。」

在《熟》劇中要面對另一半出軌，杏兒坦言萬一不幸要在現實生活中處理這問題，或許會跟其劇中角色一樣原諒丈夫。她說︰「未結婚生仔前一定會很型地說不會接受，但現在有了家庭，牽涉到很多人，考慮因素也會多了，現實生活的我，可能會像角色一樣選擇原諒老公，但心裏一定有條刺，而且對方要確保不會重犯。」

朱栢康認為男人面對誘惑時難坐懷不亂，所以一定要很有智慧。他自言年輕時曾出軌背叛另一半，因自知玩不起，錯過一次便不敢再重犯。朱栢康說︰「兩個人一起始終會有愛，當你受誘惑做錯事而傷害了對方，除非你是冷血，否則內心也不好受。」朱栢康曾有過一段婚姻，與台灣籍太太最終因性格不合而分開。

他說︰「我相信一個關係多過婚姻這個形式，所以我將來再結婚又得，不結婚亦可。上次的經驗告訴我，如果想一段關係好，一定要從自己開始，要對自己坦誠。如果連自己想怎樣都不知道，別人又怎會知？我對婚姻沒特別憧憬，對下任女友比較有。」現在單身的他自言難結識異性，放工就回家，面對家中四道牆及照顧愛貓。

杏兒鼓勵他放膽多外出識新朋友，朱栢康笑言︰「如有女仔介紹，我一定應約，年紀跟我上下相差5年都可以！下次跟張繼聰、白只食飯時，都要問問兩位阿嫂有沒有好女仔介紹。」

欲知專訪詳情，請留意明天（9月20日）明報娛樂版。

（即時娛樂）