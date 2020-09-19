前夫惡頂致離婚收場 盧宛茵怕相處困難拒再入情關 (17:00)

盧宛茵表示多年前曾跟異性約會，子女也沒意見，但她怕與人相處要夾很困難，寧願一個人自由自在。（資料圖片 / 明報製圖）

盧宛茵（Madam Lo）日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問。多年來演過無數母親角色，Madam Lo去年入紙申請《健力士世界紀錄》「飾演過最多藝人阿媽」。她表示多年來最喜歡在處境劇《卡拉屋企》中的「肥媽」角色，拍攝時與鄭敬基、李婉華等相處最開心和愉快；最難忘就是扮演李國麟母親的屍體。Madam Lo說︰「那次是客串，但最辛苦，因為要忍笑。李國麟都幾十歲，我只大他幾年，要他撲來攬住我喊『阿媽！阿媽！』我既不能動又要忍笑，真係頂唔順！」

1973年，當時只有20歲的Madam Lo考入藝員訓練班，同時憑《朱門怨》二少奶一角一炮而紅，但她兩年後就與香港第一代新聞主播何鉅華結婚，婚後誕下2子1女。提到當年早婚，Madam Lo說︰「那年代，很多同學在16、17歲時結婚，我當時已20多歲，反而覺得自己遲。」

1987年，Madam Lo復出，翌年與何鉅華離婚。談到離婚原因，Madam Lo說︰「第一，當時感覺很難相處；第二，當然有很多忍受不到的問題，這讓我覺得人生為何要這麼辛苦？傳統女人會死忍，但我的脾氣問題是不會忍！我認為一世人流流長，好惡頂！那就算啦，不想自己辛苦。」

她表示離婚後直至供完子女在外國大學畢業，才有如釋重負的感覺。單身多年，Madam Lo沒想過再找人生伴侶，雖然也曾跟異性約會過，子女也沒意見，但認為與人相處要夾很困難，倒不如一個人自由自在。

提到與兩個媳婦的相處，她說︰「我當新抱們是朋友，最重要是別囉唆，我會在facebook讚她們廚藝好，話想一起吃，那新抱們又會很開心，就會邀請我一起吃。」演戲近半個世紀，Madam Lo已年屆67歲，但未想過退休。她說︰「一個人無所事事，對住四道牆會很悶，我喜歡工作，也愛演戲，只要角色有戲可演，也沒想過退休，得1集戲都冇問題！」

（即時娛樂）