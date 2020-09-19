【恭喜】倪晨曦佗住B簽字 正式成為人妻 (19:18)

不少人被疫情打亂結婚計劃，Ig女神倪晨曦（Elva）也不例外，今年初在夏威夷舉行完婚禮及宣誓後，一直想將證婚儀式，留在香港舉行及擺酒，但計劃趕不上預期，BB急不及待出世，於是決定在BB出世前，先完成證婚儀式，所以今日（19日）在酒店舉行，正式與V先生拉埋天窗。

證婚儀式只邀請了男方家人及Elva幾位好姊妹，包括Angel（朱韻韻）、Zelia （鍾浠文）、Lilian（簡幗儀）、苟芸慧及經理人等出席，Elva表示：「一直不斷改期，想我屋企人可來港出席，由2月改來9月都想看看有沒有機會疫情過去，可惜未有轉機；而我和V先生想在BB出世前，完成證婚，所以今次我屋企人未能從加拿大回來參與。」

Elva把在夏威夷舉行婚禮的靚相跟大家分享，她說：「當初計劃1月在夏威夷舉行完婚禮，明年1月就在香港擺酒；現在先跟大家分享在夏威夷喜悅，希望疫情快過去，大家最緊要身體健康。」

至於BB狀況，Elva笑言：「BB好活躍，經常腳伸伸，我每日都會和BB傾偈，V先生對我們兩個都好照顧，暫時未偏心，未知BB出世後會不會（偏心）呢？哈哈！」

（即時娛樂）