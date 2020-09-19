Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
【男人魅】黃秋生曬《放‧逐》舊照片 網民：連林雪都靚仔 (23:20)
【林日曦老婆】神隱4年終現身 the pancakes預告出新歌 (22:50)
初次合作爆火花 幸福人妻胡杏兒對老公有讚冇彈 叫朱栢康放膽識女仔 (22:25)
70歲譚詠麟轉新形象後回春 網民讚頭髮愈短愈精神 (22:10)
羅凱鈴宣布參加《全民造星III》︰希望大家多多支持 (21:06)
露天場地開騷遇天雨要移師室內 AGA︰我要做到户外騷相當困難 (20:44)
【上周曾巧遇黃鴻升】林依晨：以後遇到認識的人要打招呼 (20:13)
【環保身開始】楊張新悅BabyJohn呼籲︰少棄置多珍惜 (19:59)
【父女樂】霍啟剛好貼地 偕「前世情人」搭港鐵 (19:38)
【恭喜】倪晨曦佗住B簽字 正式成為人妻 (19:18)
【小鬼將父親肖像紋上身】黃爸爸悲慟現身靈堂 向傳媒鞠躬致意 (18:05)
【體重曾急増20磅】陳志雲疫情下改網上讀劇：死剩把聲 (17:55)
【強忍悲痛復工】楊丞琳出席活動後換黑衫 哀別初戀男友黃鴻升 (17:36)
【唱到失聲】IU出道12周年 表演帶挈節目收視破紀錄 (17:33)
60年歷史荳品廠月底結業 張建聲感觸︰我由細食到大 (17:24)
【單身3年】傅穎呻追求者少 拍金飾廣告燃恨嫁的心 (17:11)
前夫惡頂致離婚收場 盧宛茵怕相處困難拒再入情關 (17:00)
【身體愈來愈差】「抗癌歌手」李明蔚盼獲捐款治癌症 (15:24)
【退賽後可能執返條命】林鈺洧自認太弱：我頂唔到 (14:31)
【好友悼黃鴻升】威廉泣不成聲：怎麼會這樣？ (13:55)
【事隔年半後...】盲腸炎再來襲 吳彥祖急入院：要買六合彩 (13:23)
【好彩骨冇事】王君馨扭傷腳 工作要取消：有啲失落 (12:46)
【最後一次聚會畫面曝光】楊丞琳跟黃鴻升談21年前往事 (12:12)
【黃鴻升猝逝】女友峮峮現身靈堂悼小鬼 傷心拭淚 (11:26)
【父女樂】霍啟剛好貼地 偕「前世情人」搭港鐵 (19:38)
文章日期：2020年09月19日
Share
霍啟剛和囡囡搭港鐵，女兒還拿着兩個燈籠，表現興奮。（ig圖片）
霍啟剛囡囡好可愛呀﹗（ig圖片）
prev
next
霍啟剛雖然公務繁忙，但他仍抽空享受家庭樂，今天啟剛在Instagram限時動態貼相，他和女兒戴了口罩，兩父女貼地搭港鐵，而囡囡還興奮地拿着兩個燈籠，啟剛hashtag表示：「#我的前世情人」。
（即時娛樂）
Share
MORE
【上周曾巧遇黃鴻升】林依晨：以後遇到認識的人要打招呼 (20:13)
【環保身開始】楊張新悅BabyJohn呼籲︰少棄置多珍惜 (19:59)
【恭喜】倪晨曦佗住B簽字 正式成為人妻 (19:18)
【小鬼將父親肖像紋上身】黃爸爸悲慟現身靈堂 向傳媒鞠躬致意 (18:05)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK