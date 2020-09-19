【父女樂】霍啟剛好貼地 偕「前世情人」搭港鐵 (19:38)

霍啟剛雖然公務繁忙，但他仍抽空享受家庭樂，今天啟剛在Instagram限時動態貼相，他和女兒戴了口罩，兩父女貼地搭港鐵，而囡囡還興奮地拿着兩個燈籠，啟剛hashtag表示：「#我的前世情人」。

（即時娛樂）