【泣不成聲】任賢齊台灣開騷憶小鬼：知道他在天上看着我 (14:19)

任賢齊（小齊）昨晚於台北舉行《齊跡台北站巡迴演唱會》，這次演唱會令小齊非常感觸，有喜又有悲，喜是疫情之下順利開騷，並幫好友九孔做證婚人；悲是好友小鬼（黃鴻升）不辭而別，離開得這麼突然，當唱到《我是一隻小小鳥》更憶起故友，忍不住灑下男兒淚，泣不成聲。小齊在台上哭着說：「今年的心情真的複雜，能在這跟大家一起，很開心…可是幾天前一個很好的小師弟……，我以前跟他說過，這首歌代表了我們的心聲，代表了我們…他一直很努力，可是前兩天他走了。我知道他在天上看着我，我很努力把歌唱好，不好意思，謝謝大家。」

小齊完騷後受訪，他指今次演唱會真的很感觸，在這樣與別不同的一年，再返回人生第一次開騷的場地，應該開開心心，他一直叫自己不能哭，可能是剛好開唱之前，去了錄唱紀念小鬼的歌，這首歌是吳宗憲作曲，很多歌手朋友一起唱，回憶就一浪浪的回來，「我從前很多MV，小鬼也有參與演出，在滾石時我們不時見面，我用過『小小鳥』這首歌鼓勵他，他是一個很努力的藝人，滾石時歌唱事業不是很順利，去了當綜藝節目主持，可是他從來沒放棄過音樂，滾石三十年我們也一起唱過巡演。一兩個月前，剛好我在台中拍馬拉松宣傳片及廣告，他也在台中錄節目，我們還相約了一起吃飯，聊天。真的沒想到這就是我們最後一次見面，所以唱這首歌時就忍不到淚水了…」。

（即時娛樂）