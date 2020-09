next

32歲的前港姐周美欣2007年參選並奪得季軍後入行,參演過幾部電視劇,後來又轉型做歌手及模特兒。去年與香港經理人公司約滿後,她返回溫哥華,與當地的娛樂公司簽約,主力美加市場。周美欣今日在社交平台宣布婚訊,她上載與未婚夫在太陽花海中拍攝的婚紗相,留言︰「Bringing sunshine into each other's lives.(把陽光帶入彼此的生活)🌻 💍 #isaidyes 」

(即時娛樂)