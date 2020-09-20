【三年抱兩】陳嘉寶自然分娩誕B女 Eliana出世重約7磅 (19:00)

陳嘉寶（Anjaylia）與黃頌祈（Epaphras）於2017年結婚，2019年1月誕下女兒黃恩言（Hosanna），現年1歲半有多。原來Anjaylia低調再度懷孕，日前誕下次女Eliana，今日在社交平台公布喜訊並分享B女照片，相中見到Eliana手仔及少部分面仔，很乖巧在牀上睡覺。Anjaylia更收到Epaphras送的99支紅玫瑰，相當識冧愛妻。

陳嘉寶今年「520」曾相約陳瀅、蔡思貝、何雁詩、賴慰玲及吳嘉熙等好友見面，見她站在後排影合照，原來當時她已經懷有多個月身孕，而眾姊妹亦很識做，未有透露半句口風。

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陳嘉寶透過短訊回覆傳媒：「好開心可以今日和大家分享一個好消息，就是我和Epaphras的第二個BB，Eliana，我們囡囡在2020年9月，即是今個月中旬出世，整個過程孕期好平安。感謝主，今次是自然分娩，過程好順利，BB出世有差不多7磅，過去幾個月由於休養關係，亦因為疫情關係，少了出來跟大家見面，期待快些再出來跟大家可以見多些，再次多謝大家關心！Thank You！」

（即時娛樂）