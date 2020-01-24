【聖荷西謀殺案】鄭秀文避談邀許志安捧場 阿Sa怕人多另找日子陪男友睇 (21:57)

【今晚直擊】鄭秀文（Sammi）、蔡卓妍（阿Sa）今晚出席電影《聖荷西謀殺案》首映禮，林子祥與太太葉蒨文、楊受成、張敬軒、衛詩雅、湯怡、泳兒、吳浩康、何珮瑜等也有現身支持。

Sammi避談可有邀請丈夫許志安來捧場，她說︰「我想我都會入戲院的，但疫情下不敢打擾別人，沒有特別請人來睇首映。」阿Sa被追問男友石恆聰（Anthony）可有到場時說︰「我會陪他看，但不是今日，太多人！」提到兩人早前傳「分」訊，阿Sa強調沒有分手，不用澄清。追問與男友是否感情很好時，她笑着說︰「我們有分數！」阿Sa坦言不會被這些傳聞影響心情︰「大家都好成熟，不會影響到我們的生活。」

提到在內地撞傷頭的鍾欣潼（阿嬌），阿Sa坦言看到阿嬌滿頭鮮血的照片時嚇到暈一暈。她說︰「幸好沒傷及眼睛。阿嬌康復進度不錯，傷口已拆線。我不擔心她會留疤痕，之前我滑水撞爆頭縫了30幾針，之後也找過整容醫生幫忙。阿嬌出事後，我有聯絡過醫生詢問。她的傷口像眼眉一樣長，幸好華哥（任達華）介紹了一個台灣醫生給她。」

Sammi透露本來年初推出的新唱片受疫情影響而延期，最近終於推出了，但她未打算進行太多宣傳活動或舉行簽唱會。Sammi說︰「現在很少出實體碟，但有歌迷要求就出！」

（即時娛樂）