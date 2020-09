第72屆艾美獎香港時間今早舉行,今年獲最多提名的HBO劇集《保衛奇俠》(Watchmen),最終擊敗《離經叛道》(Unorthodox)、《星星之火》(Little Fires Everywhere)、《不可置信》(Unbelievable)及《美國夫人》(Mrs America),在迷你影集類捧走最佳劇集殊榮,另外,還奪得最佳男配角及劇本獎,《保衛奇俠》女主角雷珍娜京(Regina King)亦順利封后。

至於迷你影集類最佳男主角獎,則落在《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)馬克路法奴(Mark Ruffalo)身上,他擊敗了《保衛奇俠》謝洛美艾朗斯(Jeremy Irons)及《聖.教.慾》曉治積曼(Hugh Jackman)等稱帝。

(即時娛樂)