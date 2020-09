【多倫多影展】華裔女導趙婷《Nomadland》奪觀衆選擇大獎 (15:48)

新西蘭華裔女導演梁文欣執導的《Shadow in the Cloud》,亦揚威「午夜瘋狂」單元。(網上圖片)

華裔女導演趙婷新片《Nomadland》繼威尼斯影展奪得最高榮譽金獅獎後,昨日再下一城,贏得被視為奧斯卡最佳電影指標的多倫多影展觀衆選擇大獎。

近年能在多倫多影展贏得觀衆選擇大獎的電影,大多可入圍角逐來年的奧斯卡最佳電影,譬如去年的《陽光兔仔兵》,甚至較早時候的《綠簿旅友》、《被奪走的12年》及《皇上無話兒》等。

《Nomadland》講述《廣告牌殺人事件》金像影后法蘭西絲麥杜文(Frances Frances McDormand)扮演的Fern年過60,在內華達州小鎮的礦業公司打工大半輩子,金融危機後,公司倒閉,失去丈夫、工作及房子的她,決定把一切行囊打包到貨車,以現代游牧民族姿態展開新生活。

另一方面,剛憑《保衛奇俠》成為艾美獎視后的雷珍娜京(Regina King),她首次執導的《One Night in Miami》,位列觀衆選擇大獎亞軍。來自新西蘭的另一華裔女導演梁文欣(Roseanne Liang),亦憑《勁揪俠》女星嘉兒莫蕊兹(Chloe Moretz)主演的《Shadow in the Cloud》,贏得「午夜瘋狂」單元的觀衆選擇大獎。

