【多倫多影展】華裔女導趙婷《Nomadland》奪觀衆選擇大獎 (15:48)

新西蘭華裔女導演梁文欣執導的《Shadow in the Cloud》，亦揚威「午夜瘋狂」單元。（網上圖片）

《Nomadland》奪得多倫多影展觀衆選擇大獎，華裔女導演趙婷（圓圖）透過視像致謝。（網上圖片）

華裔女導演趙婷新片《Nomadland》繼威尼斯影展奪得最高榮譽金獅獎後，昨日再下一城，贏得被視為奧斯卡最佳電影指標的多倫多影展觀衆選擇大獎。

近年能在多倫多影展贏得觀衆選擇大獎的電影，大多可入圍角逐來年的奧斯卡最佳電影，譬如去年的《陽光兔仔兵》，甚至較早時候的《綠簿旅友》、《被奪走的12年》及《皇上無話兒》等。

《Nomadland》講述《廣告牌殺人事件》金像影后法蘭西絲麥杜文（Frances Frances McDormand）扮演的Fern年過60，在內華達州小鎮的礦業公司打工大半輩子，金融危機後，公司倒閉，失去丈夫、工作及房子的她，決定把一切行囊打包到貨車，以現代游牧民族姿態展開新生活。

另一方面，剛憑《保衛奇俠》成為艾美獎視后的雷珍娜京（Regina King），她首次執導的《One Night in Miami》，位列觀衆選擇大獎亞軍。來自新西蘭的另一華裔女導演梁文欣（Roseanne Liang），亦憑《勁揪俠》女星嘉兒莫蕊兹（Chloe Moretz）主演的《Shadow in the Cloud》，贏得「午夜瘋狂」單元的觀衆選擇大獎。

（即時娛樂）