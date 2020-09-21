【譚炳文設靈】古天樂讚全才藝人 朱咪咪與炳哥「哎吔兄妹」 (17:39)

【今日直擊】一代「配音王」譚炳文（炳哥）今天在世界殯儀館「世界堂」設靈，喪禮以佛教儀式進行，並於晚上舉行追思會。靈堂內佈置簡潔，炳哥的遺照笑容祥和，正中央橫匾寫上「永遠懷念」，兩則分別是「福壽全歸」和「德高望重」。

遺照是炳哥在《萬千星輝頒獎典禮2014》中，榮獲「萬千光輝演藝人大獎」後，接受《TVB周刊》訪問時所影的。每位來賓會有一本紀念特刊，特刊由無綫製作，向譚炳文先生致敬，印製了共1500本。特刊除了記錄炳哥生平，家屬對炳哥的說話，以及有多張具紀念性的珍貴照片外，汪明荃、薛家燕、古天樂（古仔）及朱咪咪，亦有為炳哥撰寫悼文。

古仔讚炳哥是非常難得的全才藝人，無論演藝、唱歌、播音及主持工作，他都能勝任，在演藝界裏，沒有多少個人能夠像炳哥一樣。

古仔憶述自己未入行的時候，經常和父母在家裏附近酒樓飲早茶，幾乎每次都會見到炳哥出現，古仔寫道：「他總是很安靜坐在一個角落，有人跟他打招呼，他就會很有禮貌地微笑回稱，或是閒聊幾句，他的聲音真是有一份獨特的魅力，比較我透過電視機所聽到的，更加清澈。直到許多許多年之後，我和他終於在電影中合作了，當我親眼看到炳哥的演出後，令我覺得他有一種特質，他總是給我游刃有餘的感覺....由始至終，他的聲音都是這麼具備力量。我永遠會記着炳哥的演出，永遠會記着炳哥。」

朱咪咪讚炳哥是出色的明星，她兒時在怡保已知道譚炳文這個名字，想不到若干年後，在香港機緣巧合下，竟然做了他的「哎吔契妹」，咪咪姐讚炳哥是真正的成功演藝人。

汪明荃指炳哥是香港人相當重要的集體回憶，不論是播音、配音、電影、電視、主持和歌手，都有無數代表作，是香港少數跨年代、跨界別藝人，阿姐更表示炳哥作品是陪着每個香港人成長。

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（即時娛樂）